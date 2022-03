Lichtpuntje voor Chelsea: eventuele koper kan onderhandelen met Britse overheid

De eigenaar van Chelsea lag de voorbije weken al onder vuur door zijn relatie met Vladimir Poetin. Hij wilde de club snel verkopen, maar voor er een deal rond was, werden al zijn eigendommen door de Britse overheid bevroren.

Op dit moment kan de club dus niet verkocht worden. De dagelijkse werking mag wel voortgezet worden en Chelsea kan dus nog voetballen, maar bijvoorbeeld truitjes en tickets verkopen kan niet meer. En ook transfers zijn niet meer mogelijk. De overheid wil vooral niet dat Abramovitsj zich nog kan verrijken.

Dat brengt de topclub dus in de problemen, maar de overheid maakt nu een opening voor een eventuele verkoop. "Als er een koper geïnteresseerd is, staat het die koper of de club vrij om met de overheid te komen onderhandelen", zegt minister Chris Philip.

"Dan kunnen de voorwaarden eventueel aangepast worden zodat de verkoop toch zou mogen doorgaan."