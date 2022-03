De topper der probleemgevallen: Manchester United en Tottenham staan voor "match van moeten"

Manchester United - Tottenham is de topaffiche in de Premier League dit weekend. Al is de term topaffiche relatief, want beide teams acteren dit seizoen opnieuw erg wisselvallig. De inzet zaterdag is dan ook groot, want in de strijd om de Europese tickets kan een nieuwe nederlaag dodelijk zijn. Wij blikken vooruit met Premier League-kenner Jelle Tack.

De ego's van Manchester United: "Het zit er flink scheef in de kleedkamer"

Met de 4-1-nederlaag tegen stadsrivaal City nog vers in het geheugen staat Manchester United zaterdag opnieuw voor een belangrijke partij. Tegen Tottenham hoopt het de rug te rechten, al is de belabberde strijdvaardigheid van de ploeg van coach Ralf Rangnick al een tijdje een topic in Engeland.

"De 8 procent balbezit van United in de laatste tien minuten tegen City was sprekend", vertelt Play Sports-commentator Jelle Tack. "De pundits in Engeland vonden dat niet kunnen, zeker in de stadsderby tegen de grote rivaal. Dat City zo'n statistiek behaalt tegen pakweg Norwich is normaal, maar toch niet tegen United?"

United lijkt opnieuw een stuurloos schip, met een Duitse kapitein die het roer maar niet recht krijgt. "Ik weet niet of Rangnick nog een greep op de kleedkamer kan hebben, al vraag ik me af of hij dat ooit gehad heeft", is Tack stellig.

Ronaldo werd teruggehaald als messias, maar hij kon United niet doen heropleven.

"Hij nam eind november over van Solskjaer. Het plan was toen om een nieuwe tactiek met de fameuze Gegenpressing te installeren en in een 4-2-2-2-opstelling te spelen. Dat heeft hij ook geprobeerd, maar na drie wedstrijden lag dat plan al van tafel, omdat zijn spelers het gewoon niet oppikten."



"Dat geeft aan dat die groep niet kneedbaar is. Het is een groep met veel ego's, denk maar aan Ronaldo, Fernandes of Pogba. Ik heb niet het gevoel dat Rangnick daar greep op krijgt. Er komt ook veel nieuws naar buiten over de kleedkamer van United, iets wat nooit gebeurde onder Sir Alex Ferguson. Het zit er flink scheef in de kleedkamer."

Nochtans werd Rangnick gehaald om voor een lange termijn zijn zegje te hebben binnen de club. "Hij wordt na dit seizoen in principe raadgever, al praat hij daar niet veel over, omdat hij wellicht nog wat langer zou willen aanblijven als manager. Maar dat zal wel niet gebeuren. Hij kreeg de sleutels van de club in handen, maar zette nergens een stap voorwaarts."

Het "bipolaire" Tottenham: "Soms fantastisch, soms blijft er niets van over"

Misschien had het verhaal bij United er anders kunnen uitzien met de manager die zaterdag aan de overkant staat, Antonio Conte, maar The Red Devils bedankten na het vertrek van Solskjaer voor de komst van de Italiaan.



"Conte is een coach met een beperkte houdbaarheidsdatum, maar die wel snel iets kan neerzetten", zet Tack. "Hij is tactisch beslagen, heeft een strenge hand en eist discipline. Spelers geloven in wat hij zegt, dat gevoel heb je nu niet bij Rangnick. Wat dat betreft was Conte een betere gok geweest voor United."

Ondertussen is de Italiaan wel bezig aan een hobbelparcours bij Tottenham. De Spurs wisselen topprestaties af met non-prestaties. Zo werden ze recent nog uit de FA Cup gekegeld door tweedeklasser Middlesborough, maar wonnen ze nadien met 5-0 van Everton.

"Ik noem Tottenham soms een bipolaire ploeg. Ze kunnen fantastisch voetballen, ze kunnen ook wedstrijden tactisch winnen, maar soms blijft daar niets van over."

"Conte zei na de zege tegen City dat hij de beste spelersgroep van de wereld had, maar een week later na de nederlaag tegen Burnley diende hij bijna zelf zijn ontslag in. Op die manier passen club en coach wel bij mekaar."

Door de penibele situatie bij beide clubs is de topper van zaterdagavond extra belangrijk, zeker met het oog op Europees voetbal. "Het is voor beide teams van moeten, met het oog op de Champions League-tickets. Vooral voor United wordt het link, want Tottenham heeft nog twee wedstrijden tegoed."