Stef Wijnants was getuige van Madrileens sprookje: "Het theater werd kolkende massa"

Elk sprookje kent een klassieke opbouw. Een evenwicht wordt verstoord door een probleem, dan volgt een strijd om het onrecht te herstellen, maar het eindigt goed. Stef Wijnants was woensdagavond in het stadion van Real Madrid en vertelt hoe hij het sprookje van Real tegen PSG zag geschreven worden.

Rooskleurig begin: Real gelooft in zijn kansen

"Er was eens een magische avond in Madrid." Zo zullen Real-supporters over enkele jaren beginnen als ze vertellen over Real - PSG van gisterenavond. Een sprookje begint met een evenwicht. PSG had dan wel de heenmatch gewonnen, maar het geloof dat de 1-0 nog rechtgezet kon worden op eigen veld was groot in Madrid. "Al rond 17 u, vier uur voor de match, hing er een massa volk rond het stadion", vertelt Stef Wijnants. "Er hing iets in de lucht. Een positieve sfeer, iets van "wij zijn Real en we willen de nieuwe rijken van PSG pakken"." De beelden van de spelersbus van Real die aankomt aan het stadion zeiden eigenlijk al genoeg.

Real Madrid is een theater. Mensen komen er om hun goden aan het werk te zien, maar ze zagen dat de grootste god bij PSG speelde. Stef Wijnants

Het evenwicht wordt verstoord: Mbappé scoort

Langzaam veranderde de sfeer in het stadion. PSG nam de match in handen, creëerde de betere kansen en uitgerekend de man waar iedereen over sprak in de opbouw naar deze match scoorde de 0-1. Kylian Mbappé zette Real voor een huizenhoog probleem. "Het was stil in het stadion. Real heeft geen fans zoals Dortmund of Roma." "Real Madrid is een theater. Mensen komen er om hun goden aan het werk te zien, maar ze zagen dat de grootste god van het moment bij de tegenstander speelt." "Ze leken zich neer te leggen bij de dominantie van PSG. Alsof ze door het stof moesten kruipen in de hoop die god gunstig te stemmen om hem te overtuigen volgend jaar bij hen te komen spelen."

De climax: Benzema en publiek doet het spoken

Een uur ver in het verhaal van de wedstrijd veranderde alles. Doelman Donnarruma blundert. "Het begin van una noche magica, een magische avond. Het theater veranderde in een kolkende massa waardoor de spelers niet anders konden dan geloven dat het nog kon." "Omgekeerd zweepten de spelers op het veld het publiek voortdurend op met hun armen. Je moet het filmpje van de brave Modric na de match in de kleedkamer maar eens bekijken. Je ziet de adrenaline van het beeld lopen." (zie onderaan)

De sfeer na de 3-1 van Benzema

Bij PSG gingen niet meer dan twee of drie spelers hun fans groeten.

Happy End: Penaltyredding Courtois op Messi bleek belangrijk