Remi Mazi wordt 32e op reuzenslalom op Paralympische Spelen: "Risico's genomen"

Mazi, die uitkomt in de staande categorie, eindigde in beide runs als 32e. Hij was bijna 26 seconden trager dan de Fin Santeri Kiiveri. Die haalde goud door de Amerikaan Thomas Walsh en de Fransman Arthur Bauchet achter zich te houden.

"Ik skiede niet echt goed in deze eerste run, vind ik. Naast een paar grove fouten, kreeg ik het ook iets te zwaar te verduren op het bovenste deel van de piste", legde Mazi uit.

"Ik ben meer tevreden over mijn tweede run. Zoals afgesproken met de staf, heb ik met meer inzet geskied en heb ik risico's durven te nemen. Helaas kostten die risico's me een paar foutjes, maar ik heb nergens spijt van, want ik heb alles gegeven."

"Ik ga nu herstellen en focussen op de slalom van zondag." De 33-jarige Mazi komt zondag een laatste keer in actie. Hij is naast Linda Le Bon, die een visuele beperking heeft, de enige Belgische deelnemer aan de Paralymische Winterspelen en mocht de Belgische driekleur dragen tijdens de openingsceremonie.