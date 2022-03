José De Cauwer: "De keuzes van Lotto-Soudal pakken goed uit en dat was ook nodig"

Lotto-Soudal gooide het deze winter over een andere boeg. Oudgedienden als Marc Sergeant en Herman Frison waren daarvan onder meer het slachtoffer. Maar de nieuwe politiek lijkt op dit moment te werken, stelt het Extra Time Koers-panel vast.



"De keuzes van Lotto-Soudal pakken goed uit en dat was ook nodig", meent José De Cauwer. "Er is heel veel kritiek gekomen op het ontslag van Sergeant en Frison, maar als je wilt vernieuwen moet je ook écht vernieuwen. Het zit nu goed in elkaar."



Maar is het ook genoeg om Lotto-Soudal, momenteel 20e op de WorldTour-ranking, te behoeden voor de degradatie uit de WorldTour? "Ze zijn nog niet thuis", waarschuwt De Cauwer. "Ze zijn er te laat aan begonnen. Het wordt heel moeilijk."