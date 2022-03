De topvorm van Lotte Kopecky in cijfers verklaard: wat(t) is in vorm zijn?

Lotte Kopecky is "in vorm". Maar wat is dat, "in vorm zijn?" Kopecky probeerde het zelf te beantwoorden in Extra Time Koers, maar met de termen die door de lucht vlogen, hoorden misschien heel wat mensen het donderen in Keulen.

Kopecky had het onder meer over anaeroob vermogen en een 30-secondewaarde van 866 Watt. Maar wat betekenen deze termen juist?

Kieran De Fauw, de persoonlijke trainer en tevens de partner van Kopecky geeft wat meer verduidelijking. "Als wij met een nieuwe renner beginnen te werken maken we eerst een rennersprofiel op en dan kijken we wat hun piekpower is in wattage."