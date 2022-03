Armand Marchant grijpt na 27e plaats naast ticket voor finale WB-slalom

Atle Lie McGrath klokte de tweede tijd in de eerste run en had aan de zesde chrono in de tweede run genoeg om de zege te veroveren. Het is de eerste WB-zege voor de 21-jarige Noor.

De Franse olympische kampioen Clément Noël volgde als tweede, voor de Zwitser Daniel Yule. De Oostenrijker Johannes Strolz stond na de eerste run van de slalom aan kop maar moest vrede nemen met de vierde plaats.

Armand Marchant eindigde als 28e in de eerste run en mocht zich opmaken voor de tweede run (voor de top 30). Daarin bleef hij niet foutloos en hij eindigde als 27e.

De Noorse WB-leider in de slalom Henrik Kristoffersen kende een rampzalige eerste run. Na winst van de tweede run legde hij beslag op de zestiende plaats (153.85; +1.34).

In de WB-stand van de slalom telt hij 371 punten, de Noor Lucas Braathen, woensdag vijftiende, volgt als tweede (323 punten). Marchant (71 punten) is 29e en grijpt zo naast een plaats in de finalemanche van volgende week in Courchevel/Meribel, voorbehouden voor de top 25.