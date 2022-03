Vertonghen stroopt de mouwen op voor Oekraïne: "We moeten altijd kunnen helpen"

Iedereen helpt Oekraïne na de Russische invasie waar hij of zij kan. Samen met ploegmakkers André Almeida, Gonçalo Ramos, Paulo Bernardo en Tomas Araujo stroopte Jan Vertonghen de mouwen op voor het goede doel. Het vijftal zou samen met Portugezen in de hoofstad Lissabon zo'n 100 ton goederen verzameld hebben, dat met 5 vrachtwagens vervoerd zou worden.

"Het is goed om te zien dat er zoveel mensen bij betrokken zijn en het is ook goed voor Benfica", vertelde Vertonghen over de actie aan het Portugese Mais Futebol. "We hebben hier een comfortabel leven, maar er zijn momenteel mensen die door een crisis gaan. Wat we ook doen, we moeten altijd kunnen helpen", aldus Vertonghen.

Ook Oekraïner Roman Jaremtsjoek wilde zijn steentje bijdragen, maar de ploegmakker van Vertonghen werd ziek naar huis gestuurd. Onze landgenoot vindt het overigens goed dat de Oekraïner kan voetballen, "omdat het een afleiding kan zijn om je op het voetbal te concentreren".

Vertonghen stak zijn ploegmaat eerder al een hart onder de riem door bij een vervanging zijn kapiteinsband door te geven aan de geëmotioneerde OekraÏner.