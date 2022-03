Ruim een miljard gespendeerd, maar toch 10 jaar miserie: de ellende van PSG in de Champions League

"Les Misérables" is er niks tegen. Paris Saint-Germain liep gisterenavond een zoveelste ontgoocheling op in de Champions League. Tien jaar na de overname uit Qatar - en ruim een miljard euro aan transfers - moest PSG evenveel pijnlijke exits verwerken. Een overzicht van alle ellende.

2012-2013: Gesneuveld tegen "Dream Team"

PSG toont zich aan Europa als nieuwe voetbalmacht. In de Champions League maakt het indruk in de groepsfase dankzij sterren als Zlatan Ibrahimovic, David Beckham en de ervaren trainer Carlo Ancelotti. In de 1/8e finales wordt ook Valencia opzij gezet. In de kwartfinale wacht het "Dream Team" van FC Barcelona. De heenmatch in Parijs eindigt na een felbevochten partij op 2-2. In Camp Nou doet een openingstreffer van Pastore de Parijzenaars dromen. Toch is de gelijkmaker van Pedro dodelijk. Voorzitter Nasser El-Khelaïfi vloekt eens binnensmonds, maar is zeker dat zijn tijd snel zal komen.

2013-2014: Anticlimax in Londen

In 2014 staat PSG - versterkt met onder meer Edinson Cavani en Marquinhos - opnieuw in de kwartfinales. Tegenstander is nu het Chelsea van Eden Hazard. Ondanks een penaltygoal van de Rode Duivel in de heenmatch is PSG met 3-1 te sterk. Onder de Eiffeltoren dromen ze al van de halve finale. Alleen wordt de return een enorme anticlimax. In minuut 87 scoort Demba Ba de fatale 2-0.

2014-2015: Vermorzeld door MSN

Het is geen toeval dat PSG enkele maanden later David Luiz, sterkhouder bij Chelsea, wegplukt in Londen. Alleen blijkt ook de Braziliaan in de kwartfinale niet opgewassen tegen het aanvalstrio MSN van Barcelona. PSG ondergaat de wet van de sterkste en incasseert in de heenmatch een 1-3-nederlaag. In Spanje staat er geen maat op Neymar, die voor beide goals zorgt in de 2-0 zege voor Barça. Nasser El-Khelaïfi onthoudt de naam van het dribbelwonder.



2015-2016: De Bruyne doet de schakelaar uit

Een nieuw seizoen, een nieuwe kwartfinale in de Champions League. Aanwinst Angel Di Maria vormt samen met Edinson Cavani en Zlatan Ibrahimovic een dodelijke drietand bij PSG. Alleen vindt PSG op bezoek bij Mancester City niet de weg naar doel. De Citizens winnen de heenmatch met het kleinste verschil. In de lichtstad zet Kevin De Bruyne al snel de schakelaar uit door de openingstreffer te scoren. De thuisploeg knokt zich nog naar een 2-2, maar dat volstaat niet.

2016-2017: Aan de slechte kant van voetbalgeschiedenis

Parijs verkeert in een roes van euforie. In 2017 lijkt PSG eindelijk op weg om het kampioenenbal te winnen. In het Parc des Princes krijgt Barcelona maar liefst een 4-0-pandoering om de oren. De trip naar Spanje moet de afterparty worden. Alleen blijft de Franse kampioen met een enorme kater achter. Barça voltrekt een van de grootste mirakels in de voetbalgeschiedenis - bij iedereen bekend als dé "Remontada" - door de situatie helemaal om te keren. Neymar is de grote bezieler van de comeback. Het is op zijn aangeven dat Sergi Roberto in de 95e minuut de 6-1 scoort. "Weer die verdomde Neymar", vloekt Nasser El-Khelaïfi.

2017-2018: Ronaldo vloert Neymar en Mbappé

De oplossing van de Qaterees? In de zomer van 2017 een recordsom van 222 miljoen neertellen voor Neymar. Ook voor Kylian Mbappé wordt de portefeuille flink opengetrokken. Met de twee goudhaantjes moét het toch eindelijk eens gaan gebeuren voor PSG in de Champions League. Toch beslist de loting (en Cristiano Ronaldo) er anders over. In de 1/8e finale treffen de Parijzenaars al topfavoriet Real Madrid. De Portugese ster leidt de Koninklijke naar een 3-1-zege in de heenmatch. Ook in de return triomferen de Spanjaarden.

2018-2019: Desillusie en woede tegen United

Poging zeven dan maar. In 2019 staat PSG tegenover een vergane glorie in de 1/8e finale: Manchester United. De heenmatch lijkt de nieuwe verhoudingen in het wereldvoetbal te bevestigen: PSG wint vlot met 0-2. Maar in Parijs gebeurt het ondenkbare. United gaat de slotfase in met een 1-2-voorsprong dankzij twee goals van Romelu Lukaku. En diep in blessuretijd geeft de VAR een strafschop na discutabel handspel van Kimpembe. Rashford zet die om en knikkert PSG wéér uit de Champions League. Bij de Parijzenaars zijn ze woest. De geblesseerde Neymar voorop: hij probeert de kleedkamer van de arbitrage te bestormen en beschimpt ze achteraf op sociale media.

2019-2020: Verloren in zicht van meet

Dichter bij de heilige graal kwam PSG nooit. In 2020 bereikt het ein-de-lijk de finale van de Champions League door onder meer Dortmund, Atalanta en Leipzig uit te tellen. In de finale wacht een lastigere opponent: Bayern München. In een gelijkopgaande finale scoort Kingsley Coman de enige treffer voor de Duitsers. Bij PSG zijn ze ontroostbaar na een zoveelste deceptie.

2020-2021: De Bad Boys van Parijs

De sterren van PSG verwerken de teleurstelling en gaan op zoek naar eerherstel. In 2021 maken de Parijzenaars een prima indruk in de Champions League en stoten ze door tot de halve finales. Daar wacht Manchester City.

In beide wedstrijden verliezen ze bij PSG hun "cool" en laten ze zich na een achterstand van hun slechtste kant zien. De landskampioen incasseert in totaal twee rode kaarten, maar dat hadden er gerust meer kunnen zijn. Di Maria gaf uit frustratie een schop aan Fernandinho. Een paar minuten later haalde Kimpembe het kapmes boven. En voor de tv-camera's trapte Ander Herrera nog eens verbaal na richting de arbitrage.

Stilaan groeit de kwalijke reputatie van PSG als slechtste verliezers van het Europese topvoetbal.



2021-2022: Tiende ontgoocheling