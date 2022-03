Remco Evenepoel glimlacht na "speciale aanval": "Hopelijk wordt Tadej Pogacar moe"

"Iedereen wist dat het in 9 op de 10 gevallen een sprint zou zijn en op het einde was er ook tegenwind. Ik was niet echt ontevreden dat hij vertrokken was", knipoogde Evenepoel.

"Ik vond het een speciale aanval", analyseerde Remco Evenepoel . "Ik had wel verwacht dat Tadej weer voor de seconden zou gaan, maar ik vond het een beetje raar dat hij doorreed."

Ik had wel verwacht dat Tadej weer voor de seconden zou gaan, maar ik vond het een beetje raar dat hij doorreed.

"Er was niet per se iets afgesproken", vertelde Evenepoel over de rol van Alaphilippe, die mee overnam van Pogacar.

"Voor de sprint was er in de oortjes gezegd dat ik moest volgen en dat Julian (Alaphilippe) mocht meegaan als er iemand zou aanzetten. Hij kreeg groen licht."

"Zoals ik vooraf al gezegd heb: we zijn hier met twee leiders en ieder heeft zijn taken. Er was geen moment van onrust, helemaal niet."