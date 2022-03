Remco Evenepoel: "1 seconde? Ik deed het ook eens in de Giro, maar ik zal het niet meer doen"

Bij de tussensprint gisteren kon het peloton nog één seconde oprapen. Tadej Pogacar liet die kans niet door zijn vingers glippen.

"Ik zag het gebeuren, want ik zat een positie of 10 achter hem", vertelde Remco Evenepoel vanmiddag voor de start van de 3e etappe. "Ik had niet gedacht dat hij er zo hard voor zou vechten."

"Ik heb dat vorig jaar ook eens gedaan in de Giro", knipoogde hij naar de tussensprint met Egan Bernal in de strijd om het roze. "Ik zal niet zeggen dat ik mij dat beklaagd heb, maar voor één seconde strijden, dat zal ik niet meer doen."

"Gisteren hadden ze het me nog gezegd in de teammeeting: mocht er een kans zijn, dan hoefde ik er niet voor te vechten."

Tadej Pogacar dacht er dus anders over. "We zaten nu eenmaal vooraan en elke seconde telt. Elke bonus is welkom."