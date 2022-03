Lorena Wiebes zegeviert in GP Oetingen na spurt met omvangrijke groep

Het was de eerste zege van het seizoen voor Lorena Wiebes. De nieuwe grote lus met passage over de Congoberg leverde geen afscheiding op in de groep. Het peloton genoot blijkbaar van de stralende lentezon en meldde zich compact in Oetingen voor de negen resterende plaatselijke ronden van elk 12 kilometer.

Daarin zat telkens de kasseizone van de Kasseide in Lieferinge met de Opperstebosstraat in Oetingen en de beklimming van de Bergstraat verweven.

Het hoge tempo in de grote groep zorgde ervoor dat steeds meer rensters voeling verloren met het peloton. Na zowat 45 kilometer wedstrijd ging Arianna Fidanza even aan de boom schudden. De Italiaanse mocht 5 kilometer lang voor de grote groep uitrijden maar werd dan weer tot de orde geroepen.

Met nog zes ronden voor de boeg zette Julie Van De Velde een aanval op. Na een ronde was haar voorsprong opgelopen tot 40 seconden op het peloton. Maar onder impuls van de rensters van BikeExchange-Jayco en UNO-X werd Van De Velde op 52 kilometer van het einde gegrepen.

Het sein dan voor Loes Adegeest om te gaan versnellen. Op 16 kilometer van de finish was ook zij eraan voor de moeite en op die manier trok een langgerekt peloton de slotronde in.

Ondanks enkele verwoede pogingen trok toch een ruime groep naar de eindmeet in de Kloosterstraat en daarin nam Lorena Wiebes, met overmacht, de maat van iedereen. De Nederlandse volgt daarmee wereldkampioene Elisa Belsamo op als eindlaureate van de GP Oetingen.