Hein Vanhaezebrouck voor duel met PAOK: "Trots dat we nog op 3 fronten meestrijden"

"Ik zie niet in waarom we nu plotseling dingen moeten laten vallen. We zijn trots dat we als enige ploeg in België nog op drie fronten aan het strijden zijn. Ik denk dat het Belgisch voetbal de extra punten voor de coëfficiënt goed kan gebruiken. Ik ga zeker niets laten vallen. Als op termijn blijkt dat wij overal naast gepakt hebben, dan is dat maar zo."

Een finaleplek in de beker, Europees overwinteren en nog in de running voor de Champions' play-offs. KAA Gent strijdt in maart nog mee op drie fronten. Manager Michel Louwagie verkiest toch de beker, maar Hein Vanhaezebrouck wil niet kiezen.

Of het voor het team in de aanloop naar de wedstrijd aanpassen was om weer Europees te spelen? "Het was vooral zoeken naar onze witte uitrusting", lacht Vanhaezebrouck. "Die zat al gedurende een maand of vier onderaan in de kast."

"Voor de spelers is het wel wat aanpassen, want het is een onbekend team. Dat is misschien het grootste verschil. Mijn team kent de meeste Belgische spelers wel. Nu krijgen ze ook heel veel info mee, maar die zit er niet altijd goed in."

"Dat zal wat aanpassen zijn, vooral in die eerste wedstrijd. Voor de terugmatch heb je al een betere kijk op je tegenstanders. Dat zal de grootste aanpassing zijn."

Vraag is dan ook of smaakmaker Tarik Tissoudali voldoende hersteld is van zijn blessure. "Ik neem met niemand een risico. Als er gevaar is, dan doe ik dat niet. Dan mag het om het even wie zijn. Als het kan en men zegt mij dat er geen risico is, waarom dan niet? Ik luister altijd naar wat mijn volledige staf, de speler of de medische staf zeggen. Dan nemen we samen een besluit."