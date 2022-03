De wegen van Filippo Ganna leiden naar Sanremo: "Druk? Mijn schouders zijn breed genoeg"

Italië hunkert weer naar een landgenoot op het hoogste schavotje op de Via Roma. Filippo Ganna moet dat kunststukje proberen te realiseren. De Italiaan leeft toe naar 19 maart, waar hij de discussie na de editie van 2021 definitief kan beslechten.

"Ik wil deze week ook energie sparen, want over minder dan twee weken is er in Italië nog een belangrijke koers." Aldus sprak Filippo Ganna afgelopen maandag 7 maart na zijn tijdritzege in Lido di Camaiore. De Italiaan zat toen met zijn hoofd al bij zaterdag 19 maart, de dag van Milaan-Sanremo. Het lichaam van Ganna – iets meer dan 80 kilogram voor 1,93 meter – is geboren voor het werk tegen de klok, de discipline waar hij als tweevoudig wereldkampioen dan ook in uitblinkt. Maar de Italianen geloven dat het palmares van Ganna ook een andere dimensie kan krijgen. Na de Giro van 2020 werd luidop de vraag gesteld of er geen rondekopman verborgen zat in Ganna. De Italiaan had dat jaar in de najaarsversie van de ronde van zijn vaderland 3 tijdritten gewonnen, maar had vooral ook geïmponeerd met een indrukwekkende vlucht op een zwaar terrein richting Camigliatello Silano. Ganna bleef aanvankelijk niet blind voor zijn potentieel in het rondewerk, maar bij zijn werkgever Ineos Grenadiers moeten ze nu al extra vergaderingen inlassen om alle kopmannen en berggeiten voldoende kansen te bieden in de rittenkoersen en grote rondes.

Filippo Ganna imponeerde vorig jaar op de Poggio.

Op de valreep dan toch geen Parijs-Nice

In de klassieke kern had Ineos veel meer openingen. Zo brutaal als Victor Campanaerts’ reconversie verloopt de omscholing van Ganna geenszins, maar de Italiaanse chouchou beseft dat hij in het eendagswerk zijn grenzen kan verleggen. De tanker in Ganna lijkt geconstrueerd voor Parijs-Roubaix, waar hij in 2016 als belofte vanuit de vroege vlucht won. Maar het hart van Ganna klopt toch nog altijd dat tikkeltje meer voor zijn vaderland. Ganna zal deze zomer debuteren in de Tour de France en mikt op geel in de openingstijdrit in Denemarken. Ineos had hem dit voorjaar dan ook ingeroosterd voor Parijs-Nice als Frans voorgerechtje, maar Ganna smeekte zelf om een wissel richting Tirreno-Adriatico. Het matige vormpeil van Geraint Thomas - die zijn rugnummer inleverde - kwam op dat vlak als een godsgeschenk. Ganna betaalde zijn werkgever maandag al uit en sprak dus zelf voor het eerst openlijk over zijn ambities voor Milaan-Sanremo. In Italië wordt dat uiteraard op gejuich onthaald, al zijn ze in de laars de editie van vorig jaar niet vergeten.

Italiaanse winnaars van Milaan-Sanremo sinds 2000 2002 Mario Cipollini 2003 Paolo Bettini 2005 Alessandro Petacchi 2006 Filippo Pozzato 2018 Vincenzo Nibali

De slipstream van Ganna op de Poggio

Op de Poggio legde Ganna in 2021 een moordend tempo op. Hij nam de verleiding tot een aanval bij de concurrentie weg, maar offerde zijn kansen volledig op. Ganna en de tifosi moesten achteraf vaststellen hoe kopstukken Tom Pidcock (15e) en Michal Kwiatkowski (17e) in de finale geen antwoord hadden op de schalkse Jasper Stuyven. In Italië oordeelden ze dat Ganna zich veel te snel weggecijferd had. De ploegleiding werd er nog net niet aan de schandpaal genageld, maar de kritiek noopte Ganna wel tot een verdediging op Instagram. Volgens Ganna lag een koortsaanval na Tirreno mee aan de basis van zijn dienende rol in het tactische plan. "Laten we alsjeblieft niet allemaal sportdirecteur spelen met zoveel "als" en "maar"", schreef hij.

De brede schouders