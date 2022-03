De ploeg van Dries De Bondt: "Ploegmaats Merlier en Philipsen waren te duur"

En dan is er de opvallende naam van Vito Braet. "Dat was een tip van Tim Merlier. Dat is een nieuwkomer en bij zijn ploeg Sport Vlaanderen-Baloise is het zo dat iedereen zijn kans krijgt. En Tim zei dat hij zich wel kon plaatsen in een groepssprint en dat hij zeker ook de benen heeft om een lastige koers te overleven."

"En ik heb heel veel goede hoop op een uitschieter van Sasha Weemaes. Ik ben ermee gaan trainen deze week, dat is een van mijn jokers. Ik hoop dat hij in Brugge-De Panne iets laat zien."

"Wat Wout van Aert heeft meegemaakt met hem in Parijs-Nice dat heb ik ook vanaf de eerste rij zien gebeuren in de Ster van Bessèges. Dus voor mij is dit geen verrassing. Rijdt hij Milaan-Sanremo niet? Dat is wel een probleem dan."

"Ik ben voorlopig wel niet zo tevreden", vertelt hij. "Ik had Tiesj Benoot als kopman in de Strade Bianche, dus ik heb gevloekt. Maar ik heb wel de juiste namen voor de rest van het voorjaar. Als ik kijk naar de uitslagen in Parijs-Nice dan is dat heel bemoedigend. Mads Pedersen bijvoorbeeld."

Dries De Bondt reed tot nu toe een uitstekend voorjaar met een 3e plaats in Le Samyn en een 2e plek in de GP Monseré, al telt die laatste niet mee in onze wielermanager. En toch vindt hij ook nog tijd om mee te spelen met Sporza Wielermanager.

"Mijn ploegmaats geven niet genoeg rendement op de investering"

Wat wel opvalt in de ploeg van Dries De Bondt is de afwezigheid van renners van Alpecin-Fenix. "Mathieu van der Poel heb ik om logische redenen niet genomen. En neen, ik weet ook niet wanneer hij zal terugkeren", lacht De Bondt.

Maar dus ook geen Tim Merlier of Jasper Philipsen. De reden is eenvoudig. "Ik vind ze gewoon te duur. Tim was 8 miljoen en die moet dan scoren in Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem, maar als ik dan kijk naar de grote klassiekers... Dan zit je beter met Mads Pedersen. Die was maar 6 miljoen. Natuurlijk zal Merlier nu Nokere Koerse winnen, maar dat levert niet genoeg op. Daar win je Sporza Wielermanager niet mee. Het was afwegen wat het rendement zou zijn op mijn investering."

Volgens Tom Vandenbulcke had De Bondt er zelf wel schuld aan dat Merlier geen punten gepakt heeft in Le Samyn. De Bondt zat in groep 1 en wachtte niet op zijn sprinter. "Of ik dat gedaan heb omdat ik hem zelf niet in mijn ploegje heb? Dat zou prachtig zijn. Maar neen. Ik ging op kop rijden om tempo te maken en ik dacht dat Lotto-Soudal me wel zou helpen, maar niemand had het idee dat ze mij moesten volgen en plots reed ik alleen voorop."

"Bij Jasper wist ik ook dat hij het openingsweekend niet zou rijden en ik ken zelf ook zijn programma niet 100 procent. Dus ook hij was te duur."

En ook geen Dries De Bondt in de ploeg van Dries De Bondt. "Ik wou mezelf die druk niet opleggen. Ik had het wel moeten doen misschien. Maar deze drie koersen mocht ik voor mezelf rijden, maar nu zal ik vaker in dienst moeten rijden. En ik mag in de koers niet met mijn wielermanager bezig zijn."