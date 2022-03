Zoveelste trucje voor tijdswinst: waarom stonden er 10 fietsen op de volgauto van Ganna?

Heel wat ploegen lijken nu een nieuw handigheidje gevonden te hebben. Gisteren was het aandachtige kijkers ongetwijfeld ook weer opgevallen. Tijdens de triomftocht van de Italiaan Filippo Ganna in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico stonden maar liefst tien fietsen op het dak van de ploegleidersauto van Ineos Grenadiers.

3,9 seconden winst op 50 km

"Het betekent dus dat de auto achter de fietser in feite de lucht vooruit duwt, zodat de snelheid van de luchtstroom rond de fietser kleiner wordt. Het is maar klein, maar het is genoeg om een verschil te maken."

De Nederlandse professor Bert Blocken is een autoriteit op vlak van aerodynamica. Ook naar de gevolgen van fietsen op een dak deed hij al uitgebreid onderzoek.

De resultaten: wanneer een auto een renner op 10 meter volgt, kan dat 3,9 seconden winst opleveren op een afstand van 50 kilometer. Dus Tadej Pogacar en Alexander Dowsett - gisteren met maar één fiets op het dak van de wagen - zouden daardoor een extra seconde hebben verloren.

Meerdere kenners riepen daarom al op om de verplichte afstand tussen wagens en renners te vergroten naar 30 meter, zodat het oneerlijke voordeel weggewerkt zou worden.

Want in het verleden is al gebleken: elke seconde kan cruciaal zijn in een tijdrit.