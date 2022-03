WK shorttrack wordt 3 weken verplaatst en dat zet kwaad bloed: "Ik ben gedegouteerd"

Het WK shorttrack zou normaal gezien deze maand plaatsvinden in Montreal (Canada), maar de ISU heeft beslist om het WK uit te stellen naar 8 tot en met 10 april "door de Oekraïnecrisis en de coronapandemie".



De shorttrackers zelf reageren verbolgen. "Ik ben gedegouteerd", zegt bondscoach Pieter Gysel. "Twee weken voor de start een WK verzetten. Daarvoor moet je verdomd goede redenen hebben. En die hebben ze niet."



Zijn Nederlandse collega Jeroen Otter is ook erg boos. Waar de ISU aan voorbij gaat is dat schaatsers heel doelgericht en projectmatig bezig zijn, zei hij tegen de website schaatsen.nl. "Het is een misvatting dat sporters zich wel op korte termijn kunnen aanpassen. Je zou verwachten dat er overleg is geweest."



De Belgische shorttrackers Hanne en Stijn Desmet trainen mee met de Nederlandse selectie, die dagelijks in Heerenveen schaatst. Maar in de Thialf Arena is tot 20 maart ijs. Voor de laatste twaalf trainingsdagen voor het WK zal naar elders moeten worden uitgeweken.



Mogelijk naar Hasselt, waar de andere geselecteerde Belgische shorttrackers trainen. "Het is puzzelen wat de training betreft", aldus Gysel. "Daar hebben we voorlopig nog een kluif aan. Eind deze week is er misschien meer duidelijkheid."



Volgens Gysel en Otter had het WK gewoon op het geplande weekend van 18 tot en met 20 maart kunnen worden georganiseerd.



"Er zijn kennelijk fouten gemaakt en die worden weggemoffeld achter die ellendige oorlog in Oekraïne terwijl je op datzelfde moment vlekkeloos een WK voor junioren organiseert in Polen, waar 800.000 vluchtelingen zijn binnengestroomd", aldus Gysel.