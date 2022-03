Voetballers uit Russische of Oekraïense competitie mogen per direct bij andere club tekenen

Door de Russische inval in Oekraïne ligt de Oekraïense competitie stil. De meeste buitenlandse spelers zijn het land inmiddels ontvlucht. De FIFA heeft nu beslist dat de contracten van die spelers tot het einde van het seizoen opgeschort worden.



Buitenlandse voetballers en coaches die aan de slag waren in Oekraïne zijn zo plots transfervrij en mogen van de FIFA een tijdelijke overeenkomst sluiten met een andere club tot het einde van dit seizoen.



Nieuwe spelers moeten geregistreerd worden voor 7 april en clubs mogen maximaal 2 spelers aantrekken die hiervoor in aanmerking komen.



Ook buitenlanders uit de Russische competitie krijgen de kans om dit seizoen nog te voetballen. Russische clubs krijgen tot 10 maart om een akkoord te bereiken met spelers en coaches, daarna kunnen ze net als de buitenlanders uit de Oekraïense competitie tijdelijk voor een andere club tekenen. Na afloop van dit seizoen zijn de huidige contracten in Oekraïne en Rusland opnieuw geldig.



Door de beslissing van de FIFA zullen ongetwijfeld heel wat Europese clubs plots op het vinkentouw zitten om nog een tijdelijk zaakje te doen. Heel wat interessante buitenlanders, voornamelijk Brazilianen van topclubs als Zenit en Sjachtar, komen nu plots op de markt.