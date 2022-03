Tissoudali in Extra Time: "Ik wou eigenlijk op bal gaan staan met gezicht naar onze fans"

Het Brugse kamp kon de balbalansoefening van Tissoudali voor de neus van Brandon Mechele bij 0-3 voor Gent maar matig appreciëren. Brugge voelde zich uitgedaagd. De aanvaller legde uit dat dat niet de bedoeling was: "Ik wou eigenlijk op de bal gaan staan met mijn gezicht naar onze eigen supporters toe."



"Maar Mechele was heel dicht bij mij en alles ging heel snel. Mijn teken met de hand was naar de eigen supporters. Ik zal nooit de supporters van Brugge uitdagen. Waarom zou ik dat doen?"



Franky Van der Elst wou weten wanneer iemand die zoiets doet dat beslist: "Doe je dat een minuut eerder, bijvoorbeeld?" Tissoudali: "Neenee. Je rent naar de bal en dan denk je daaraan."



"De match leeft ook bij de supporters. Ik zou het niet gedaan hebben op Eupen. Ik wou onze supporters een beetje plezieren. Ik had niet verwacht dat Mechele zo dicht bij mij druk zou zetten. Toen dacht ik: "Ik ga het gewoon doen.""



"Maar het was dan toch tegenover het gezicht van Mechele. Maar het was niks tegen Mechele of tegen Club Brugge."



Arnar Vidarsson vond het wel leuk: "Ik vind dat zoiets wel mag. Je staat 0-3 voor in Brugge, je mag trots zijn. Tarik is ook een liefhebber en een ongelooflijk technische speler. De straat komt daarin een beetje terug."



Tissoudali heeft wel zijn les geleerd: "Ik ga het niet meer doen. De coach (Hein Vanhaezebrouck,red) was boos. Hij zei me om gewoon slim te zijn en nog meer van dat."



"Ik snap dat mensen denken dat ik probeer om iemand belachelijk te maken, maar dat was niet de bedoeling. Ik wou iets moois laten zien voor de supporters."



"Ik sprak er met onze verdedigers over. Ngadeu zei me dat als ik dit bij hem had gedaan, we dan allebei eruit zouden gaan."



De coach was boos. Tarik Tissoudali

"Had gehoopt op 15 tot 20 goals"

Tissoudali kwam vorige winter over van Beerschot en is op korte tijd uitgegroeid tot sterkhouder in Gent, waarvoor hij dit seizoen al 20 keer scoorde en 7 assists uitdeelde in alle competities: "Ik heb het er naar mijn zin en voel me thuis. Dat is belangrijk."



De 28-jarige had vorig jaar niet gedacht dat hij zo snel zo bepalend zou zijn. "Al had ik vorig jaar wel de indruk dat ik bij Gent meer kansen zou krijgen om te scoren dan bij Beerschot. Het afwerken zat eerst niet mee, maar dat is een kwestie van vertrouwen en blijven trainen. Voor de hele competitie had ik wel gehoopt tussen de 15 en de 20 goals te maken."



In het systeem-Vanhaezebrouck krijgt Tissoudali alvast veel vrijheid en de samenwerking met Laurent Depoitre loopt goed. "We moeten natuurlijk druk zetten, maar we bepalen zelf wie bij wie staat."



"Ik sta meestal bij de onbehendige verdedigers en hij staat bij de korte verdedigers. Op Brugge moest ik eigenlijk links, maar daar stond Mata. In de lucht kan Depoitre dan meer winnen. Ik zou meer moeite hebben met Mata dan met bijvoorbeeld een Mechele." De Gentse spitsen - Depoitre is Franstalig - communiceren trouwens in het Nederlands.

Depoitre (l) en Tissoudali (m).

Tissoudali houdt van kamperen: "Dat is heerlijk"