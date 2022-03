Tim Merlier aast op eerste zege: "Maar geen stress omdat ik nog niet gewonnen heb"

Een 2e plaats in de Ronde van de Algarve, een 12e plaats in Kuurne en 65e in de GP Samyn: het voorjaar heeft nog geen zege gebaard voor Tim Merlier.

"Normaal zal het vandaag een sprint worden, al moeten we eerst nog het een en ander overleven", vertelde hij voor aanvang van de tweede etappe in Tirreno-Adriatico.

Hoe is het met zijn honger gesteld? Een sprinter wil altijd zo snel mogelijk winnen, toch? "Neen, ik voel geen stress."

"Ik probeer elke wedstrijd het beste van mezelf te geven en ik heb geen stress omdat ik nog niet gewonnen heb."

"Vorig jaar had ik rond deze periode van het seizoen met de GP Samyn ook nog maar mijn eerste zege van het seizoen te pakken."

In Italië zijn er wel kapers op de kust. "Ik denk aan Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Mark Cavendish. Ja, wie start hier nog allemaal?", knipoogde de ex-Belgische kampioen.