Tiesj Benoot heeft 2 uur kunnen fietsen met een ingepakte knie: "Het ging"

Met het oog op het verdere verloop van zijn voorjaar laste Tiesj Benoot vandaag een eerste test in. Hield zijn knie het op de fiets?

"Ik heb twee uur gereden, goed voor 60 kilometer", laat de nieuwe ploegmaat van Wout van Aert weten. "Mijn knie was volledig ingepakt. Geen aangenaam gevoel, maar het ging."

Benoot koestert de hoop dat hij op 25 maart aan de start staat van de E3 Harelbeke. "Het is nog even afwachten", stelt hij. "Over 24 of 48 uur zal ik meer weten."

"Als de averij meevalt, trek ik nog op stage voor de E3. Waar? Ik hoef niet per se naar het zuiden te trekken. Hier schijnt de zon momenteel ook", houdt Benoot de moed erin.