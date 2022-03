Sergio Henao, ex-winnaar van Parijs-Nice, hangt zijn fiets aan de wilgen

Henao reed vorig seizoen voor het ter ziele gegane Team Qhubecka. De Colombiaan, die de laatste jaren ver van zijn beste niveau bleef, vond afgelopen winter geen nieuwe ploeg meer en trekt nu een streep onder zijn wielerloopbaan.

Samen met generatiegenoten als Nairo Quintana en Rigoberto Uran was Henao een van de toppers in een succesvolle lichting Colombiaanse renners. Henao streek in 2012 neer in Europa bij het toenmalige Team Sky en groeide er al snel uit tot verdienstelijk ronderenner.

In zijn debuutjaar bij Sky werd hij 9e in de Giro en 14e in de Vuelta. In de Tour zou hij in 2012 12e eindigen. Ook in het klassieke werk toonde hij zich, met onder meer een 2e plaats in de Waalse Pijl en een 5e plaats in de Ronde van Lombardije.

Zijn grootste succes volgde in 2017, toen hij de eindzege pakte in Parijs-Nice, met amper twee seconden voor Alberto Contador. Datzelfde jaar pakte hij ook zijn eerste van twee Colombiaanse titels op de weg.