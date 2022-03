Sam Deroo speelt en woont vlakbij grens Polen-Oekraïne: "Geen angst, wel veel solidariteit"

In Polen komen er elke dag oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne toe. “Bij ons in de stad wordt er heel veel gedaan voor de vluchtelingen", vertelt Deroo vanuit Rzeszow. "In onze sporthal is er bijvoorbeeld ook een inzamelingspunt waar elke dag heel veel spullen worden ingezameld en elke dag rijden er verschillende vrachtwagens over en weer naar de grens en de opvangcentra.”

"Er zijn hier verschillende centra en er zijn vooral ook veel Polen die hun eigen huis openstellen. Het is eigenlijk heel mooi om die solidariteit te zien. Er ontstaat een beetje positieve groepsdruk. Iedereen heeft het gevoel dat ze moeten helpen. Vele handen maken een groot werk licht.”

De oorlog is dus erg aanwezig. "Ergens gaat het gewone leven wel voort, maar je voelt dat het top of mind is. Het eerste waar mensen over spreken is de oorlog. Het is verschrikkelijk en als gewone mens kan je weinig veranderen. Het enige dat je wel kan doen is de vluchtelingen zo goed mogelijk helpen. "