Opnieuw een record: Lewandowski scoort snelste hattrick ooit in CL vanaf begin van een match

In de heenwedstrijd van de achtste finale tegen Salzburg was Bayern München nog blijven steken op een 1-1-gelijkspel. In de terugwedstrijd zette het al snel orde op zaken, met dank aan ene Robert Lewandowski.

De Pool opende in minuut twaalf de score vanop de penaltystip. Negen minuten later deed hij er via opnieuw een strafschop nog eentje bij en opnieuw twee minuten later was de razendsnelle hattrick compleet.

Lewandowski had vanaf het fluitsignaal slechts 23 minuten nodig om een hattrick te scoren. Het is daarmee de snelste hattrick ooit in de Champions League, gezien vanaf het begin van een match.

Hij doet daarmee beter dan Marco Simone in 1994, die voor Milan 24 minuten nodig had voor zijn hattrick tegen Rosenborg.

De snelste hattrick tout court in de Champions League is het net niet. Dat record staat op naam van Bafetimbi Gomis, die bij Lyon in amper 8 minuten een hattrick scoorde tegen Dinamo Zagreb.

Bij Lewandowski zaten er 12 minuten tussen zijn eerste en derde doelpunt, daarmee staat hij op plek drie in die ranking.