Oostende kloppen in de bekerfinale, een mission impossible? "In 1 match kan alles"

Zondag speelt Limburg United in Vorst Nationaal de finale van de basketbalbeker. Daar al staan is voor de club uit Hasselt al een straffe stoot op zich. Maar het moeilijkste moet nog komen natuurlijk. Hoe klop je het onklopbaar gewaande Oostende?

In 2017 verloor Limburg United al eens de bekerfinale tegen ... jawel, Oostende. Jonas Delalieux is een echte Limburger, wat deze finale voor hem nog specialer maakt. "Met die finale maken we onze slechte start in het begin van het seizoen voor een groot deel goed", zegt de power forward. Dat het weer tegen Oostende is vindt Delalieux niet eens zo erg. "Er komen altijd kansen, wij zijn de laatste tijd echt goed bezig en ik herhaal het, in één match kan alles. Als underdog kunnen we eigenlijk alleen maar winnen."

Oostende of niet... "Er komen altijd kansen", weet Jonas Delalieux.

"Alles zal moeten meezitten bij ons"

Raymond Westphalen is een jonge coach, die halsoverkop debuteerde in het begin van het seizoen na het doorsturen van Sasha Massot. Na 3 wedstrijden al. "We zijn natuurlijk realistisch voor zondag", opent hij. "Oostende is ongeslagen en kent weinig of geen zwakke punten." "We spelen tegen het sterkste Oostende van de afgelopen 6 of 7 jaar. Elke positie is dubbel bezet en als ze vervangen merk je geen enkele verzwakking. Ook nieuwkomers zoals Randolph, Booth en Brimah zijn buitenlandse toppers", weet de coach.

We spelen tegen het sterkste Oostende van de afgelopen 6 of 7 jaar. Raymond Westphalen

Hoe kan je ze dan kloppen? Westphalen: "Tja, bij ons zal alles moeten meezitten en ons tactisch plannetje zal perfect moeten uitgevoerd worden. Ik vind dat we ze wel op iedere positie kunnen "challengen"." "Als we winnen, zal het echt genieten worden. Niet te lang natuurlijk, want het weekend erop spelen we al in Den Helder, wij gaan er alvast alles aan doen om die finale te winnen, zondagavond zien we wel hoe het scorebord er zal uitzien."

Bekerfinale live op Sporza