Onverwachte wintermercato: deze spelers zijn "gratis" op te halen in Rusland en Oekraïne

Een onverwachte derde transferperiode

Voetballen is momenteel niet aan de orde in Oekraïne. Buitenlandse spelers proberen het land te ontvluchten om aan het oorlogsgevaar te ontsnappen. Onder hen de vele Brazilianen van Sjachtar Donetsk en Dinamo Kiev. Een deel van hen kon in allerijl per trein twee weken geleden Roemenië bereiken. Tegen Rusland werden economische sancties afgekondigd. Dat zorgt voor onzekerheid bij spelers, maar kan ook Russische clubs financieel in de problemen brengen. Om buitenlandse spelers en trainers het recht op werken niet te ontzeggen en tegelijk clubs te helpen het hoofd te bieden aan de nieuwe financiële realiteit in Oekraïne en Rusland, greep de FIFA in. Het besliste dat buitenlandse voetballers en trainers in beide landen transfervrij een contract mogen ondertekenen bij een andere club tot en met 30 juni 2022. Daarna moeten ze (voorlopig) terugkeren naar hun huidige club. Het gevolg voor het internationale voetbal is dat er opeens een derde transferperiode aanbreekt. Sommige Europese clubs zullen stiekem watertanden. Het is alsof de wintersolden in maart vallen. De betrokken spelers worden veel goedkoper. Er moet geen transferprijs betaald worden. Het volstaat om nog wat ruimte te hebben op het loonbudget.



Ziet Zenit er na 10 maart helemaal anders uit?

Ook al is de nieuwe regel bedoeld om spelers en clubs uit Oekraïne en Rusland te beschermen, het cynische is dat dit scenario bepaalde clubs als muziek in de oren kan klinken. Bijvoorbeeld Barcelona, dat al een heel seizoen creatief moet zijn in zijn transferbeleid. Barça strijdt de volgende maanden voor een ticket voor de Champions League in Spanje en kan de Europa League nog winnen.

De eerste geruchten duiken al op in Rusland. Linksachter Douglas Santos van Zenit zou op de radar staan in Catalonië. Santos is een vaste basisspeler bij Zenit. In de Champions League tegen Chelsea droeg hij zelfs de aanvoerdersband. Afgelopen zomer won hij met Brazilië de gouden medaille op de Olympische Spelen en hij werd ook een keer opgeroepen voor de Braziliaanse nationale ploeg.



Hij is een van de vele interessante buitenlanders bij Zenit. Kroonjuweel is Malcom, die in 2019 voor 40 miljoen euro bij Barcelona werd weggekocht. Flamengo en Corinthias zouden al dromen van een tijdelijke vrije transfer voor hem. Net als voor team- en landgenoot Wendel, een centrale middenvelder en ex-jeugdinternational.

Als Claudinho - aanvallende middenvelder die al negen keer scoorde, waarvan twee keer in de Champions League - de Colombiaan Wilmar Barrios of de ervaren centrale verdediger Dejan Lovren tegen donderdag geen akkoord hebben, dan zullen zich ook voor hen clubs melden. Over de spelers in de Russische competitie weten we dus pas over twee dagen meer. Donderdag 10 maart is de FIFA-deadline om een akkoord te vinden tussen buitenlandse spelers en Russische clubs. Blijven of niet? Zonder akkoord, zijn de spelers na 10 maart automatisch vrij om te doen wat ze zelf willen tot 30 juni.

De Brazilianen van Sjachtar

Ook de scoutingsrapporten van de spelers uit Oekraïne zullen opnieuw bestudeerd worden. Daar zijn alle buitenlandse spelers sowieso vrij tot eind juni van dit jaar. Clubs die nog iets recht te zetten hebben de volgende maanden zullen twee keer nadenken of ze van deze onverwachte opportuniteit kunnen profiteren. Wij denken aan clubs zoals Everton of Newcastle, die zich niet kunnen permitteren te zakken uit de Premier League. Of Arsenal, dat afgelopen wintermercato net naast enkele transferdoelwitten greep en nog strijdt om een Champions League-ticket. Ook Juventus is in dat geval. Wil Philippe Clement bij Monaco nog versterkingen om de ambities waar te maken? Op de spelerslijst van Sjachtar Donetsk staat in elk geval mooie buitenlandse namen: David Neres, Manor Solomon, Tetê, Lassina Traoré, Dodô of de ervaring van centrale middenvelder Marlon. Ook hun jonge en beloftevolle trainer Roberto De Zerbi (42) is tijdelijk beschikbaar. De enige beperking is dat een club niet meer dan twee spelers uit Oekraïne en Rusland een contract mag geven tot het einde van het seizoen.

De Belgische connectie

Als Lamkel Zé het niet meer ziet zitten bij zijn Russische club Khimki moeten ze binnenkort bij Antwerp misschien voor de derde keer dit seizoen op zoek naar een club voor de grillige aanvaller. En hij is niet de enige speler met een Belgische link. De Braziliaanse Belg Wanderson (Krasnodar), Boli Bolingoli (FK Ufa) en Maximiliano Caufriez (Spartak Moskou) zijn de drie Belgen die momenteel in Rusland spelen. Bij Spartak staan ook nog twee oude bekenden onder contract. Aanvaller Shamar Nicholson verliet nog maar twee maanden geleden Charleroi voor een Russisch avontuur. Samuel Gigot (ex-AA Gent) wordt door Marseille tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Spartak. Zijn makelaar vertelde een Russische website dat Gigot wel tot het einde van het seizoen in Moskou plant te blijven, maar het lijkt vast te staan dan niet alle buitenlandse spelers dat zullen doen. Een wintermercato in maart: wie had dat verwacht? In tijden van oorlog is helaas niets zoals het normaal is.

Buitenlandse spelers in Rusland en Oekraïne

Hier vindt u een (onvolledige) lijst van de meest waardevolle spelers in Rusland en Oekraïne volgens hun waarde op Transfermarkt.com.

Rusland

Malcom (Bra - Zenit): 22 miljoen

Wilmar Barrios (Col - Zenit): 20 miljoen

Wendel (Bra - Zenit): 19 miljoen

Douglas Santos (Bra - Zenit): 16 miljoen

Claudinho (Bra - Zenit): 16 miljoen

Quincy Promes (Ned - Spartak): 12 miljoen

Yuri Alberto (Bra - Zenit): 12 miljoen

Samuel Gigot (Fra - Spartak): 11 miljoen

Nikola Moro (Kro - Dinamo Moskou): 9 miljoen

Wanderson (Bra/Bel - Krasnodar): 8 miljoen

Anders Dreyer (Den - Roebin Kazan): 7 miljoen

Dejan Lovren (Kro - Zenit): 7 miljoen





Oekraïne





David Neres (Bra - Sjachtar): 20 miljoen

Dodô (Bra -Sjachtar): 20 miljoen

Tetê (Bra -Sjachtar): 20 miljoen

Manor Solomon (Isr - Sjachtar): 18 miljoen

Pedrinho (Bra - Sjachtar): 17 miljoen

Marlon (Bra - Sjachtar): 10 miljoen

Lassina Traoré (Bur - Sjachtar): 9 miljoen

Vitinho (Bra - Dinamo Kiev): 5 miljoen