BEKIJK: Kim Mestdagh gooit 5 driepunters binnen in de EuroLeague

Kim Mestdagh stapte als topscorer van het terrein. De Belgische shooting guard, die (even) met de Belgian Cats gestopt is, was goed voor 18 punten. 5 keer (op 12) gooide ze raak achter de driepuntslijn.

Volgende week dinsdag staat de terugmatch in Italië op het programma. Het eerste team dat twee wedstrijden wint, plaatst zich voor de Final Four.