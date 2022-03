Alexander Zverev krijgt voorwaardelijke schorsing van 8 weken na uitbarsting in Mexico

Alexander Zverev ging vorige maand flink over de rooie na een verloren dubbelwedstrijd op het ATP-toernooi van Acapulco. De nummer 3 van de wereld in het enkelspel was het niet eens met enkele beslissingen van de umpire en verloor zijn zelfbeheersing.



Zverev mepte zijn racket aan flarden op de scheidsrechtersstoel, waarbij hij de official slechts op een haar miste. De Duitser werd prompt uitgesloten van het toernooi en bood later ook zijn excuses aan.



De ATP heeft Zverev nu een voorwaardelijke schorsing van 8 weken opgelegd. Als hij zich binnen een periode van 1 jaar opnieuw misdraagt, zal hij 2 maanden aan de kant moeten blijven.



De Duitser moet ook een bijkomende boete van 25.000 dollar betalen. Eerder had hij ook al 20.000 dollar moeten ophoesten voor zijn verbale beledigingen, 20.000 dollar voor onsportief gedrag en moest hij ook 31.000 dollar aan prijzengeld inleveren.



Zijn Mexicaanse uitbarsting heeft hem in totaal dus 96.000 dollar gekost, een kleine 90.000 euro.