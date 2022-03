Tissoudali: "Als kleinere club beslist VAR net iets minder vaak in je voordeel, heb ik het gevoel"

De overtreding in het strafschopgebied op Beerschot-speler Ilias Sebaoui in de Antwerpse derby was het moment van Tissoudali. Hij vond het een penalty. “Ik dacht live al dat het een penalty was, je ziet dat het een natuurlijke val is. Het is een heel licht contact, maar het haalt hem wel uit balans.”

De andere tafelgasten zijn het met hem eens. Joos: “Die val kan je niet faken, dan moet je naar Cirque du Soleil.”

Met de uitleg dat de VAR niet tussenkwam omdat het geen clean error was nemen ze geen genoegen. Het Referee Departement had wel een penalty verwacht. “Dat is logisch, maar voor Beerschot is dat geen troost”, zegt Van der Elst.

“Ik heb hier meer begrip voor de scheidsrechter dan voor de VAR”, zegt Joos. “Die ref denkt: "ik fluit niet want de VAR zal het wel zeggen".”

Tissoudali: “Ik heb dit moment ook genomen omdat ik wel vaker het gevoel heb dat wanneer je tegen wat grotere clubs speelt, dat de VAR dan iets minder snel in je voordeel beslist. Bij AA Gent merk ik nu soms het omgekeerde, dat er wat makkelijker gefloten wordt. En bij Beerschot maakte ik het omgekeerd mee.”

“Dat maakt het ook geloofwaardig”, vindt Joos. “Dat je nu bij Gent voelt dat het wel net zo is. En dat zal niet veel zijn, 3 procent ofzo?”

Tissoudali: “Ja inderdaad, het gaat om kleine details.”