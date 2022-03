Olympische uitblinkers op bezoek bij koning Filip en koningin Mathilde

De atleten die een medaille of een olympisch diploma behaald hadden op de Winterspelen in Peking mochten langsgaan bij het vorstenpaar. Swings, Desmet en Hendrickx brachten ook elk iemand uit hun trainingsstaf mee.

"Dit is een unieke ervaring en het was ook echt gewoon leuk om eens met hen te praten", vertelde kunstschaatster Loena Hendrickx.

"Ze wisten echt wat ik daar gepresteerd had en ze vinden de sport heel mooi. Dat is leuk. De koningin vond het heel elegant allemaal. En moeilijk, ze zei: hoe doe je dat?"

Voor Bart Swings was het niet zijn eerste bezoekje aan het paleis. "Het was toch weer speciaal en leuk. Het was een aangename babbel met beiden. Ze stelden toffe vragen."

"Ze hadden mijn wedstrijd ook gezien. Het is leuk dat ze de sport echt volgen."