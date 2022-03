Na de "fietsles" van Jumbo-Visma: "Laporte is een van de grootste talenten"

Voor de start van de 2e etappe van Parijs-Nice waren er maar twee gespreksonderwerpen: de wind en de demonstratie van Jumbo-Visma. Bij sommige renners lag het geel-zwarte nummertje nog op de maag. "We zijn allemaal topsporters, maar gisteren hebben we een stapje terug moeten zetten."

De openingsetappe van Parijs-Nice moest een festival voor de sprinters worden, maar Jumbo-Visma vergalde het feestje. Wout van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte kaapten de rit, Laporte mocht met de zege gaan lopen. "Ik hoefde de samenvatting niet meer te zien", gaf Oliver Naesen (AG2R-Citroën) toe. "Het was toch erg, ja. Het is een prachtige prestatie. Laporte is een topkerel, ik ben blij dat hij heeft gewonnen." "Maar het is toch altijd vervelend als iemand of een ploeg er zo ver bovenuit steekt. Uiteraard wordt daar dan over gebabbeld, het is een van de zotste nummers van de laatste weken." "Van de laatste jaren kun je niet zeggen, want het zijn ongelofelijke jaren. Maar het was een serieus nummertje." "Het was fenomenaal om te zien", vulde Jens Keukeleire (EF - Easypost) aan. "Ik was toch wat geschrokken als ik over de streep kwam. Ze komen sterk voor de dag en hebben duidelijk een goede voorbereiding gehad."

De 29-jarige Laporte, een nieuwkomer bij Jumbo-Visma, boekte zijn eerste WorldTour-zege. Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty Gobert), lange tijd zijn ploegmaat bij Cofidis, viel niet uit de lucht. "Het is gewoon een hele sterke renner", zegt hij. "Bij Cofidis was hij soms misschien een beetje nonchalant en had hij niet het beste materiaal. Hij had al mooie dingen laten zien, maar bij Jumbo-Visma laat hij echt zien hoe sterk hij is." "Nee, ik ben niet verrast. Laporte is volgens mij een van de grootste talenten in het peloton. We zullen er nog veel van zien in de klassiekers."

Jakobsen: "Dit zal nog even op de maag liggen"