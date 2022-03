Leider Wielermanager: "Na de Scheldeprijs ga ik transfereren"

"Ik ben er echt mee bezig"

John van Beek, een 57-jarige boekhouder uit Nederland, is een echte koersfanaat. "Het is het 3e jaar dat ik meespeel met de Sporza Wielermanager. Maar dit is wel de 1e keer dat ik er echt mee bezig ben", vertelt hij.

Zijn voorlopige koppositie in de Wielermanager komt niet zomaar uit de lucht gevallen. "In de voorbereiding luisterde ik naar de podcast van de Kopman. Ik heb mezelf ook ingelezen via andere websites. Laat ons zeggen dat ik me er aardig in verdiept heb. Ik paste een paar keer per dag mijn team aan, omdat ik steeds nieuwe informatie kreeg."

"Ik vind het leuk dat in de Sporza Wielermanager de wat kleinere koersen zoals Le Samyn en de Bredene Koksijde Classic worden opgenomen. Hierdoor moet je met veel meer rekening houden, want je krijgt er met andere renners te maken dan in de grotere koersen. Dat vind ik net zo uitdagend aan dit spel."



"Ik heb tot nu toe het hele seizoen op 1 gestaan. Ik had verwacht dat ik na de Strade mijn leiderspositie ging kwijtspelen. Maar ik had geluk, want mijn kopman Pogacar heeft gewonnen."