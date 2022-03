De vloek van Michael Smith: Nederlander Danny Noppert wint UK Open darts

Noppert stond voor het eerst in de finale van een major en dat was voor de nummer 19 van de wereld al een heuse prestatie. Smith, de nummer 4, begon wervelend met een 3-0-voorsprong. "The Freeze" - uit Friesland - maakte er een wedstrijd van: 3-2 en 5-5. De finale werd een van de minst hoogstaande matchen van het toernooi. Beide spelers aasden op een eerste majortitel en stapelden onder druk de fouten op. Allebei lieten ze hun laagste gemiddelde van het toernooi optekenen. Smith kwam maar aan 90,33 per drie darts, Noppert deed met 84,82 nog slechter. Noppert kwam 7-6 voor, maar Smith draaide de rollen in zijn voordeel om (9-8). Bij 10-9 miste de Engelsman een matchdart op bull's eye. Dat brak hem zuur op.

Smith: "Probeerde te hard om te winnen"

Voor Smith blijft de vloek zo voortduren. De jeugdwereldkampioen van 2013 speelde 7 keer een majorfinale, waaronder 2 WK's, en moest daarin telkens het onderspit delven. Zijn Friese leeftijdsgenoot was in zijn eerste majorfinale meteen succesvol.



Het leverde "The Freeze" 100.000 pond (120.500 euro) op. Daarmee klimt hij op de Order of Merit naar de 12e stek. Smith wordt de nummer 4 van de wereld.



Wereldkampioen Peter Wright is de nieuwe nummer 1. De Schot lost de Welshman Gerwyn Price af. Die werd in de kwartfinales met 10-7 uitgeschakeld door Smith.



"Ik ben in de wolken", reageerde Noppert. "Dit is een heel speciaal moment voor mij. Ik heb wel altijd gezegd dat ik een toernooi wou winnen, maar had nooit gedacht dat het zo'n groot toernooi als het UK Open zou zijn."



Noppert is de derde Nederlander die een majortitel pakt na Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.



"Ik denk dat ik nu een grote stap voorwaarts kan zetten in mijn carrière. Het was een zware finale. We wilden die trofee allebei heel graag en haalden geen van beiden ons niveau."



Smith bleef verslagen achter na een wedstrijd waarin hij liefst twintig dubbels miste. "Weer een finale verloren, dit is een bittere pil om te slikken", zei hij. "Ik probeerde te hard om te winnen en kan het alleen maar mezelf verwijten. Ik scoorde bedroevend laag en mijn dubbels waren rampzalig."