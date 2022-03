De Grote Prijs in Imola blijft tot 2025 op de Formule 1-kalender

Imola kwam in 2020 terug op de F1-kalender. Het circuit verdween in 2006, maar door de coronapandemie waren er gaten op te vullen op de kalender. Nadien mocht de Grote Prijs ook in 2021 blijven en ook dit jaar staat Imola op het programma.

En dat zal dus zo blijven tot 2025. Zo heeft Italië twee Grote Prijzen want ook Monza heeft al de Grote Prijs van Italië. Die op het circuit in Imola draagt de naam GP van Emilia-Romagna.

"Ik ben blij dat we onze uitstekende samenwerking kunnen blijven voorzetten", zei Stefano Domenicali, de CEO van de F1, die ook geboren en getogen is in Imola.

"Dit is een iconisch circuit en een circuit dat bij de geschiedenis van de sport hoort." Op het circuit in Imola kwam Ayrton Senna in 1994 om het leven.

De GP van Emilia-Romagna van 2022 vindt plaats op 24 april. Op 11 september wordt op het circuit van Monza de GP van Italië afgewerkt. Het F1-seizoen begint dit jaar op zondag 20 maart met de GP van Bahrein.