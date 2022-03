AG2R beloont Stan Dewulf met contractverlenging tot 2024

Stan Dewulf is een van de Belgen die dit voorjaar al vaak in beeld reed. Zijn beste prestatie is voorlopig de 4e plek in Le Samyn en op dit moment rijdt hij in Parijs-Nice rond in de witte trui.

Ook zijn team lijkt tevreden met de prestaties van Dewulf. Hij heeft als beloning nu een contractverlenging gekregen tot 2024.

"Ik ben echt blij dat ik mijn avontuur bij AG2R kan voortzetten", vertelt Dewulf. "De sportieve uitdagingen zijn interessant. Ik ben op mijn gemak door de sfeer in de ploeg en kan zo verder vooruitgang boeken."



Dewulf heeft bij AG2R ook heel wat Belgische ploegmaats: de broers Naesen, Greg Van Avermaet en Gijs Van Hoecke.