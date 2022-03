6,19 meter! Mondo Duplantis springt opnieuw een wereldrecord

Armand Duplantis is een fenomeen. Twee jaar geleden sprong de olympische, de Europese en de wereldkampioen voor het eerst een wereldrecord. In Polen wipte hij over 6,17 meter, een week later in Glasgow deed hij er nog een centimeter bij.

Nu heeft Duplantis de lat op 6,19 meter gelegd. Bij zijn 3e en laatste poging in Belgrado was het raak.

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio had de jonge Zweed het al vruchteloos geprobeerd, ook op de Memorial in Brussel lukte het niet.

"Het heeft even geduurd", sprak Duplantis. "Nooit had ik zoveel moeite met een hoogte. Dit voelt dus erg goed. Ik ben zeer blij."

6,19 meter hoeft geen eindpunt te zijn voor de Zweedse springveer. "Ik denk niet dat dit mijn hoogste sprong ooit was. Er komt nog veel meer aan. Over 2 weken staat het WK op het programma", grijnst hij.