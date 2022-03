Winst in Daviscup zorgt voor boost bij David Goffin: "Het vertrouwen keert terug"

David Goffin kwam 3 keer op het terrein bij de Belgen. Een van die wedstrijden was een dubbelspel met Sander Gillé. De partij ging nipt verloren, maar onze landgenoot onthoudt vooral de goede zaken.

"Er zijn heel wat positieve punten die ik kan meenemen", zei Goffin. "Het was de eerste keer dat ik met Sander Gillé speelde. We maakten vaak goede keuzes en dubbelden op een degelijk niveau. Daar ben ik blij mee."



Meteen daarna moest de nummer 68 op de ATP-ranking opnieuw aan de bak in een enkelwedstrijd tegen Ruusuvuori (ATP-71).

"Ik had ook nog nooit een enkelspel na een dubbelpartij gespeeld, dat was niet makkelijk. De dubbelwedstrijd was slopend, maar na een korte pauze was ik weer op de afspraak om mijn steentje bij te dragen."