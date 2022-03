Mieke Gorissen en Michael Somers veroveren Belgische driekleur in veldlopen

Lange cross vrouwen (7.000 meter)

In de aanvangsfase nam Gorissen meteen het commando. Enkel Rooms kon aanhaken. In de 2e ronde schakelde Gorissen een tandje bij. Ze liep de concurrentie op meters. In de achtergrond werd het nog spannend voor de 2e en 3e plaats.

Mieke Gorissen: "Man, man, stress, verschrikkelijk"

Mieke Gorissen demonstreerde haar topvorm tijdens het BK veldlopen in Brussel. De 39-jarige leerkracht fysica heeft zichzelf opnieuw verbaasd.

“Ik ben echt verrast. En man, man, stress, verschrikkelijk. Ik heb zelfs niet meer durven verbeteren in de auto, want dan ging ik fouten maken en dan gingen mijn leerlingen denken: ‘waar zat die met haar gedachten’?”

Nu de laatste manche van de CrossCup gelopen is, is het uitkijken naar het vervolg van Gorissens seizoen. “In de lente ga ik geen marathon lopen. Ik zou er graag één in de zomer lopen. Ik ken mezelf, als ik én in de lente én in de zomer een marathon loop, ga ik mezelf in de vernieling lopen.”

“Ik hoop dat de atletiekliga mij misschien gaat afvaardigen voor hetzij het WK hetzij het EK. Maar ik heb daar met hen nog niet over gebabbeld.”