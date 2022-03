Italiaanse belofte Bastianini, bijnaam "La Bestia", verrast vriend en vijand in Doha

Enea Bastianini is een 24-jarige Italiaan. Hij hield op zijn Ducati de Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) en de Spanjaard Pol Espargaro (Honda) achter zich.

Achter dat onverwachte podium finishten de favorieten: de Spanjaard Marc Marquez (Honda) en de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), op een vijfde en een negende plaats.

Voor Bastianini is het de eerste overwinning in de MotoGP. Het is zijn tweede seizoen in de koningsklasse, in het eerste mocht hij twee keer als derde het podium op. In 2020 werd "La Bestia" (het beest) wereldkampioen in de Moto2.