Derby-winst redt de job van Brian Priske, maar vreemd: de Antwerp-coach weigert tv-interviews

Toen Beerschot op de volle Bosuil de 0-1 scoorde, leek het lot van Priske bezegeld. Maar de 27-jarige Zwitser Michael Frey hield het hoofd in de tweede helft koel en haalde twee keer de trekker over bij de 1-1 en 2-1.

De derby tegen Beerschot had Priske wel eens de spreekwoordelijke kop kunnen kosten, zo werd vooraf gespeculeerd. Een nieuwe nederlaag zou de druppel zijn voor voorzitter Paul Gheysens.

Dat je als voetbaltrainer in enkele maanden tijd plotsklaps jaren kunt verouderen, daar hoeven we geen tekening bij te maken.

"Het is een emotioneel zware wedstrijd geweest voor Brian"

Opmerkelijk: na de gewonnen derby verscheen Antwerps T2 Rudi Cossey voor de tv-camera's om de vragen van de journalisten te beantwoorden. Niet T1 Brian Priske.

Is Priske dan toch ontslagen, ondanks de overwinning? Cossey: "Neen, dat ik hier sta, wil niet zeggen dat Brian ontslagen is."

"Kijk: het is een emotioneel zware wedstrijd geweest. Brian stond voor de wedstrijd zwaar onder druk. En dan is er heel wat gebeurd in de eerste helft en tijdens de rust."

"Daarom heeft Brian er voor geopteerd om na de wedstrijd niet voor de camera's te spreken. Wat de uiteindelijke beslissing over hem zal zijn, daar kan ik u moeilijk op antwoorden."

Cossey slaakte een zucht van opluchting dat Antwerp de drie punten op de Bosuil wist te houden.

"De drie punten waren vandaag het belangrijkste. In een derby is het vaak de mentaliteit die de bovenhand haalt en dat is hier ook weer gebleken."

"We moesten reageren na onze eerste helft en dat is gebeurd. Ook dankzij enkele invallers en positionele wissels, die ons wat meer offensieve slagkracht opleverden."

"We draaien weer mee. Als we nog snel twee keer kunnen winnen, zullen de Champions' play-offs wel een zekerheid zijn, denk ik."