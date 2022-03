Wullaert bezorgt Anderlecht tegen Genk eerste zege van de play-offs

Na de halvering van de punten begon Anderlecht vandaag als leider aan de play-offs. De eerste opdracht van de titelverdediger was een affiche tegen 5e en laatste in de stand Racing Genk.



De thuisploeg begon nerveus aan de partij en na 9 minuten moest het team van coach Johan Walem ook al meteen achtervolgen na een treffer van Gwen Duijsters.



De leider moest even bekomen, maar duwde het tempo vervolgens al snel de hoogte in. Op het halfuur hingen de bordjes dan ook opnieuw gelijk toen Jarne Teulings de 1-1- tegen de netten duwde.



Paars-wit rook bloed en een kwartier voor het einde zorgde Tessa Wullaert met een heerlijke vrije trap voor de verlossende 2-1. Meteen een belangrijke driepunter in de strijd om de titel.