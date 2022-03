Tuchel hekelt supporters die "Abramovitsj" scandeerden tijdens applaus voor Oekraïne: "Niet het moment"

In de wedstrijd tussen Chelsea en Burnley werd die minuut stevig verstoord door enkele supporters van Chelsea, die de naam "Abramovitsj" begonnen te scanderen. Roman Abramovitsj - de voormalige eigenaar van Chelsea - meldde eerder deze week dat hij de club zal verkopen.

De Premier League-clubs hebben besloten om dit weekend samen hun steun te betuigen aan Oekraïne, dat momenteel door Rusland aangevallen wordt. In alle Engelse stadions wordt "Football Stands Together" op een Oekraïense vlag geprojecteerd, dragen de kapiteins een blauw-gele band én staat er net voor de aftrap een minuut applaus ingepland.

Als club wilden we in dat moment respect tonen voor Oekraïne

De steenrijke Rus kon na die mededeling op veel steun rekenen van een deel van het blauwe supporterslegioen. Ook vandaag liet dat pro-Abramovitsj-kransje dus weer van zich horen. Zowaar tijdens een moment van steunbetuiging voor Oekraïne.



Thomas Tuchel, de trainer van Chelsea, hekelde dat statement van een deel van zijn supporters. "Het is niet het moment voor dergelijke boodschappen. We moeten samen solidariteit tonen."

"Als club wilden we in dat moment respect tonen voor Oekraïne. Dan hebben we onze fans nodig om die boodschap samen met ons uit te dragen: wij, Chelsea, steunen Oekraïne."