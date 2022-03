Tiesj Benoot likt wonden na Strade, en past voor Tirreno-Adriatico: "snel nieuwe doelen stellen"

Een domper voor Jumbo-Visma. Tiesj Benoot kwam vandaag zwaar ten val in de Strade Bianche. Onze landgenoot werd er nochtans naar voren geschoven als een van de schaduwfavorieten voor de overwinning. Benoot moet zijn voorjaar zo even "on hold" zetten en past wijselijk voor Tirreno-Adriatico. "Ik heb momenteel te veel last van mijn linkerknie en rug", klinkt het.