Rus Nikita Mazepin moet opkrassen bij F1-team Haas

Na de Russische inval in Oekraïne hingen er de voorbije dagen donkere wolken boven de garage van F1-team Haas.



Met het grote kunstmestbedrijf Uralkali als hoofdsponsor draaide de renstal vorig jaar op de Russische roebels van Dmitry Mazepin. Dat zoonlief Nikita in 2021 een zitje kreeg bij het Amerikaanse team hoefde dan ook niet te verbazen.

Na een teleurstellend debuutseizoen waarin Mazepin vooral opviel door crashes en slippers leek de Rus ook dit jaar plaats te mogen nemen in de Haas-bolide. Al staken de nauwe banden van vader Dmitry met Vladimir Poetin daar nu een stokje voor.



Het F1-team maakte vandaag bekend dat het de samenwerking beëindigt met zowel Uralkali als Nikita Mazepin zelf.





"Net zoals de rest van de Formule 1-gemeenschap is het team geshockeerd en bedroefd door de Russische inval in Oekraïne. Haas wenst een spoedig en vredevol einde van het conflict", klinkt het in een mededeling.



Een einde in mineur dus voor Mazepin, die in de Formule 1 vooral herinnerd zal worden als brokkenpiloot...