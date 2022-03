Pechvogel Julian Alaphilippe: "Er viel vandaag niet veel te beginnen tegen Pogacar"

Een titanenduel tussen de grote tenoren kwam er vandaag niet in Toscane. Daar besliste een hevige windstoot en een buitenaardse Tadej Pogacar anders over.



Een van de verliezers van de dag was Julian Alaphilippe. De Fransman maakte een spectaculaire tuimelperte in de openingsfase en bolde uiteindelijk als 58e over de streep in Siena.



"Ik weet niet wat er gebeurde bij de valprtij. Er was veel wind, waardoor het



erg gevaarlijk was. Ik denk dat er iemand neerging voor mij, waardoor ik de valpartij niet meer kon ontwijken."



Hoe blikt de wereldkampioen nu terug op een chaotische Strade? "Ik denk dat het team het niet slecht heeft gedaan, want Kasper Asgreen wordt toch nog 3e vandaag. Daar zijn we dus wel blij mee."



"Volgens mij was er ook niet echt veel te beginnen tegen Pogacar. Hij was echt in vorm vandaag", sloot Alaphilippe met een pijnlijke grimas af.