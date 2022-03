Linda Le Bon opent Paralympische Spelen met 6e plaats op afdaling: "Zware wedstrijd"

Le Bon was na afloop opgelucht dat ze de afdaling tot een goed einde had gebracht, nadat het duo bij de eerste twee officiële trainingen vroeg uit de piste gegaan was. "Bij het bereiken van de streep dacht ik: "Yes"", vertelde Le Bon, die voorzichtig startte en enkele foutjes maakte op het tweede deel van de piste.



"Het was een zware wedstrijd, op moeilijke sneeuw. Op sommige plaatsen was het echt ijs, en de piste was toch ook zeer impressionnant, zelfs al zie ik ze niet."



"Ik ben tevreden dat het goed klikte met Ulla, die me goed gegidst heeft. Op sommige plaatsen was ik haar een beetje kwijt, maar ik vond haar steeds goed terug."



Le Bon is een skiester met een visuele beperking (klasse B2). Aanvankelijk zou ze deelnemen met Pierre Couquelet als voorskiër, maar die kon niet naar Peking afreizen. Daardoor hadden Le Bon en haar dochter een beperkte voorbereidingstijd, wat zich liet voelen in een gebrek aan automatismen.



"Het gaat steeds beter en ik hoop dat we de komende dagen nog enkele stappen kunnen zetten", reageerde Gillot. "Op het ijzige stuk raadde ik Linda aan even op haar buitenste ski te blijven om te vermijden dat ze "hoogte zou kunnen verliezen", zoals we zeggen, dat ze me zou voorbijgaan en een poortje zou missen."



Op de skipistes van Yanqing treden Le Bon en Gillot nog aan in de super-G (zondag), supercombiné (dinsdag 8 maart), reuzenslalom (vrijdag 11 maart) en slalom (zondag 13 maart).





Le Bon is een van de twee Belgen in Peking: Rémi Mazi skiet ook, maar enkel de slalom en reuzenslalom. Hij komt in actie op 10 en 12 maart.