Karl en José na de Strade: "Wij, Vlamingen, denken dat Van Aert de beste ter wereld is, maar het is absoluut Pogacar"

Met Tadej Pogacar en Lotte Kopecky kreeg de Strade Bianche twee schitterende nieuwe namen op de erelijst. Nu het stof boven de witte wegen is gaan liggen, blikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer vanop het Piazza del Campo in Siena een laatste keer terug.

Karl Vannieuwkerke: Tadej Pogacar wint de Strade, na een solo van 50 kilometer

José De Cauwer: "Fe-no-me-naal. Wij, Vlamingen, denken dat Wout van Aert de beste renner in het peloton is, maar Pogacar is absoluut de beste renner van de hele wereld momenteel."



"Ik heb heel vroeg gezegd: hij is weg. Jij keek toen naar mij met een blik: nee, nu nog niet. Dat dacht ik toen ook een beetje. Maar hij bleef toch vooruit."

Pogacar werd wel gediend door de omstandigheden, met die massale valpartij

De Cauwer: "Dat was jammer voor de koers en voor de renners die daarbij betrokken waren. Renners die in deze koers misschien een deel van hun carrière hadden kunnen maken en die er nu bij lagen. Maar we moeten het doen met de koers die we gekregen hebben."

Krijgt Pogacar nu 3 sterren voor de Ronde van Vlaanderen?

De Cauwer: "Nu zou ik hem wel naast Van Aert zetten. Maar pas op, de Ronde laat niet zomaar met zich sollen. Het is een andere wedstrijd, 260 kilometer ook." "Maar eigenlijk zou ik hem 6 sterren willen geven voor de Ronde, alleen al omdat hij meedoet. De Tourwinnaar, amper 23 jaar oud. We moeten blij zijn."

Het palmares van Pogacar begint stilaan indrukwekkend te ogen, met 2 Tourzeges, Luik, Lombardije en nu ook de Strade

De Cauwer: "Ik wil zelf de term Merckxsiaans niet gebruiken. Maar hij heeft het hier wel gedaan. Alleen vraagt hij heel veel van zijn lichaam door de manier waarop hij koerst. Ik weet niet of er geen houdbaarheidsdatum op hem staat."

Mogen we tevreden zijn met de koers van de Belgen?

De Cauwer: "Wellens reed veel in beeld, was iets te gretig. Op het einde was het vat dan ook leeg (hij werd 8e)." "Er waren ook heel wat Belgen die door pech zijn weggevallen: Benoot, Campenaerts, Gianni Vermeersch,... Jongens die altijd in die groep van 25 hadden moeten zitten. Een Vermeersch had op deze koers zijn carrière kunnen bouwen. Maar het is voorbij."

Ten slotte nog iets over de koers van de vrouwen en Lotte Kopecky. Indrukwekkend!

De Cauwer: "Toen ze eerder in de wedstrijd wegreed, dachten we: oei, dat is net iets te vroeg. Maar het was blijkbaar op reserve. Ze heeft kunnen weerstaan aan het geweld van Van Vleuten. Die wist ook dat ze in die laatste bocht eerst moest zitten, maar Kopecky bewaarde haar cool."

Opmerkelijk: Kopecky en Van Vleuten beklommen de slotklim - weliswaar in andere omstandigheden 7 seconden sneller dan Pogacar. Ze waren ook maar 8 seconden trager dan Van der Poel vorig jaar.

De Cauwer: "Dat zegt heel veel over het niveau van het vrouwenwielrennen, dat steeds veelbelovender begint te ogen. Hopelijk blijft het doorgroeien. En dan kijk ik ook naar de Vlaamse jeugd." "Wat Kopecky heeft gedaan is de beste prestatie van een Belgische vrouw van de laatste 20-25 jaar. Grace Verbeke won de Ronde in 2010, maar zoals de wielersport bij de vrouwen nu is geëvolueerd, vind ik dit straffer."

Karl: Lotte Kopecky heeft José De Cauwer alvast het Belgische volkslied laten zingen. Een fantastische prestatie. Op naar meer, op naar de Ronde van Vlaanderen!