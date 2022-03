Geen Premier League in China: Rechtenhouders annuleren wedstrijden door steun aan Oekraïne

Terwijl bijna heel de wereld de Russische inval in Oekraïne veroordeelt, blijft het in China wachten op een duidelijk standpunt. Al lijkt Peking nu toch eerder de kant van Rusland te kiezen.



Vorige maand kondigden Chinees president Xi Jinping en Vladimir Poetin al aan dat hun vriendschap "grenzeloos" is. Nu weigert China de steunbetuigingen aan Oekraïne vanuit de Premier League live uit te zenden.



Dit weekend zullen de aanvoerders van Premier League-clubs namelijk een kapiteinsband in de kleuren van Oekraïne dragen. Voor de aftrap zal ook een minuut stilte gehouden worden uit solidariteit met het Oekraïense volk.



Een duidelijk signaal dat overal te wereld te zien zal zijn, behalve in China dus.