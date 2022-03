Europese wielerbond zamelt geld in voor Oekraïense federatie

In navolging van de Russische inval in Oekraïne schoten de steunacties als paddenstoelen uit de grond. Nu trekt ook de Europese wielerbond aan datzelfde zeel.



"De Europese wielerbond is er zich bewust van dat veel Oekraïense atleten gedwongen werden hun land te ontvluchten tijdens de crisis", klinkt het.



"Ze worden nu gesteund door hun nationale federaties, vrienden en familie. We willen iedereen die steun biedt bedanken. We moedigen alle geïnteresseerde partijen ons bij te staan om onze Oekraïense vrienden en collega's te steunen."



Een mooi gebaar, nadat de UEC zelf eerder al 100.000 euro schonk.