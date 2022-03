Antetokounmpo is de grote man in topper tegen de Chicago Bulls

In de NBA stond er vannacht een ware kraker op het programma. Titelverdediger Milwaukee ging op bezoek in het United Center van de Chicago Bulls. De aanwezige supporters kregen vanaf het begin waar voor hun geld. Beide teams hielden elkaar lange tijd in evenwicht, maar dankzij een sterk laatste quarter trok de titelverdediger toch aan het langste eind. Giannis Antetokounmpo was mett 34 punten en 16 rebounds de uitblinker van de avond.

Leider Phoenix zwoegt tegen de New York Knicks

In het Westen haalde leider Phoenix het dan weer nipt van de New York Knicks. De Suns wonnen uiteindelijk met 115-114.



Bij de Suns was Cameron Johnson de grote uitblinker met 38 punten. De forward trok de overwinning over de streep met een driepunter op de buzzer.



Phoenix blijft dankzij de zege ook comfortabel leider in het Westen.